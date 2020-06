“Incubo” pizza: da nove anni gliele consegnano a casa senza averle mai ordinate.

Esistono molestie di tanti tipi, ma quella di cui è vittima da nove anni a questa parte il sessantacinquenne Jean Van Landeghem ha veramente dell’incredibile. Come riporta l’Het Laatste Nieuws, l’uomo che vive a Turnhout vicino Anversa, da 9 anni si vede consegnare pizze e altro cibo a casa sua senza che lo abbia mai ordinato o senza che abbia mai premuto il tasto invio su una App per ordinarlo.

Inizialmente l’uomo aveva pensato ad un errore, ma poi, vedendo che gli ordini andavano avanti e che le pizze gli venivano recapitate a casa sua, ha capito che qualcosa non andava. Gradualmente, le pizze recapitategli a casa sono diventate un vero e proprio incubo per il sessantacinquenne belga. Le pizze, per la cronaca, gli sono state recapitate in giorni feriali come nei fine settimana ed a qualunque orario, anche alle due del mattino.

Al punto da farsene un vero e proprio incubo. Il record assoluto s’è registrato nel gennaio dello scorso anno quando 10 diversi fattorini si sono presentati a casa sua. Uno di questi fattorini aveva addirittura 14 pizze da consegnargli. Uno scherzo che, se al sessantacinquenne sta provocando parecchio fastidio, ai ristoranti della zona sta invece provocando non pochi danni economici dal momento che ovviamente lui non ha mai pagato nulla non avendo mai ordinato quelle pizze.

Lui, infatti, a seguito di queste molestie “pizzaiole”, la pizza se la concede, ma compra solo quelle surgelate. L’uomo ha denunciato le false consegne alla Polizia. Sono in corso indagini, ma al momento, pare non si sia riusciti a risalire al misterioso “ordinatore” di pizze che imperversa nella zona da nove anni a questa parte.