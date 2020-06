In videoconferenza approvati dal consiglio comunale di Mussomeli debiti fuori bilancio ed altro

MUSSOMELI – Circa due ore di consiglio comunale, presieduto dal presidente Gero Valenza, nel tardi pomeriggio di giovedì 4 giugno 2020, in video conferenza, con qualche problema tecnico di collegamento ed iniziato non appena raggiunto il numero legale con la chiamata dell’appello dei singoli consiglieri da parte del segretario generale dottoressa Lucia Maniscalco. In videoconferenza c’erano il sindaco Catania, il presidente dei Revisori dei conti dott. Calogero Greco ed il responsabile dell’Area Finanziaria dott. MariaVincenza Castiglione, che sono intervenuti anche nella discussione. Il Consiglio ha approvato i punti all’ordine del giorno, con qualche isolata astensione. (Il video del Consiglio comunale svoltosi in video conferenza).