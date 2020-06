Eccellenza. Commozione per la scomparsa del presidentissimo Michele Marcenò.

SAN CATALDO. Ha destato profonda commozione a San Cataldo e non solo la notizia della morte dell’imprenditore Michele Marcenò. Una figura che ha legato il suo nome non solo all’imprenditoria sancataldese ma anche alla squadra di calcio della sua Città, la Sancataldese, che è riuscita a portare a livelli mai raggiunti in precedenza. E proprio la società verde amaranto ha reso onore al suo presidentissimo con un post nella sua pagina ufficiale di facebook.

“Oggi – si legge – è un giorno triste per la Sancataldese e per tutti gli sportivi verdeamaranto. E’ scomparso, dopo una lunga malattia, l’ex presidente Michele Marcenò. Grande imprenditore, vincente anche nello sport, lo ricordiamo al timone della nostra Società nel periodo della storica “scalata”, iniziata nel 1988 dalla Seconda categoria e culminata all’approdo in serie D nel 1995; tutta la Dirigenza, lo staff, gli atleti, e i tifosi si stringono al dolore della Famiglia Marcenò”. (foto Sancataldese Calcio Official).