Denunciata per aver tossito ripetutamente su un autobus con la mascherina calata sotto il mento.

Denunciata dalla Polizia perché tossiva ripetutamente. Lo riferisce il sito ufficiale della Polizia di Stato. E’ accaduto a Lido Adriano, sul litorale Ravennate, all’interno di un autobus. Qui una donna di 38 anni è stata denunciata in quanto tossiva ripetutamente su un autobus con la mascherina calata sotto il mento.

La donna, secondo una prima sommaria ricostruzione, avrebbe continuato a tossire tenendo la mascherina sotto il mento, e questo nonostante la presenza di diversi altri passeggeri all’interno dell’autobus. A quel punto, considerato che s’era creato un clima di visibile apprensione anche tra coloro che viaggiavano, l’autista ha fermato l’autobus e richiamato la donna invitandola ad utilizzare in maniera corretta la mascherina in modo da coprire la bocca e il naso. La donna, tuttavia, nonostante l’invito dell’autista, non avrebbe ritenuto di ascoltarlo.

Per la trentottenne è così scattata la denuncia alla polizia per interruzione di pubblico servizio, anche perché, a seguito di questa discussione, l’autobus è ripartito con mezzora di ritardo.