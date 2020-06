Città di Caltanissetta, cori dei tifosi per il presidente Sergio Iacona (video): “Puntiamo sui giovani nisseni”

“Puntiamo alla valorizzazione dei giovani talenti“. Entusiasmo e passione nelle parole di Sergio Iacona, nuovo presidente del Città di Caltanissetta, oggi ufficialmente presentato dalla società nel foyer del teatro Margherita.

Sala gremita così come l’ingresso di Palazzo del Carmine, dove i tifosi con bandiere e striscioni hanno inneggiato al nuovo numero uno del sodalizio sportivo con numerosi cori.

Iacona ha sottolineato: “Questo è solo il punto di partenza. Non ci sono mecenati disposti a svenarsi ma, ci sono persone umili che vogliono cercare di far tornare Caltanissetta ad essere il punto di arrivo di tanti talenti non solo locali, è un progetto basato sulla valorizzazione dei giovani nisseni. Chiederemo il ripescaggio in Promozione e nei prossimi giorni definiremo il nostro assetto societario: in molti chiedono di entrare nel nostro progetto, stiamo vagliando le proposte e valutandole”.

Presenti il vice-sindaco Grazia Giammusso, l’assessore allo Sport Fabio Caracausi ed Antonio Emma

In bocca al lupo, la formula di buon auspicio, ha unito il saluto dei componenti dell’Amministrazione. Grazia Giammusso: “In bocca al lupo per questo progetto. Noi lavoriamo per rendere gli impianti funzionali e fruibili. Lo sport è fondamentale per la crescita e lo sviluppo della città”.

L’assessore allo sport Fabio Caracausi: “Già giovedì, con la presentazione del progetto sul calcio giovanile, avete mostrato la vostra qualità. Grazie ad Antonio per il passato recente e grazie a Sergio per il futuro: abbiamo ottime potenzialità in città per ben figurare”