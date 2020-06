Caltanissetta, “risorge” lo storico campetto di via Dalmazia: finanziamento da 100mila euro

Il Comune si accinge a riattivare anche il campo di basket della via Dalmazia la cui manutenzione straordinaria è stata finanziata dall’assessorato regionale della famiglie, delle politiche sociali del lavoro con il progetto “Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili di proprietà pubblica in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla mafia” il cui scopo è “l’aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e il miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità”.

Si tratta dello stesso progetto regionale con il quale è stata finanziata pure la manutenzione del campetto di calcio e l’attigua area a verde della via Cesare Pavese i cui lavori saranno presto appaltati. Come il campetto di calcio della via Pavese anche il campo di basket della via Dalmazia, che ha una gradinata per il pubblico e locali per gli spogliatoi e servizi igienici, è stato da molti anni abbandonato dal Comune. Da altrettanto tempo non è più funzionante ed è ora completamente distrutto ed è pure diventato ricettacolo di rifiuti di ogni genere. E’ un impianto sportivo di quartiere che è stato molto attivo negli anni passati con la partecipazione di numerosi giovani.

Per per riattivarlo e farvi riprendere l’attività cui è destinato sarà utilizzato il finanziamento di 97.609,05 euro che la Regione ha concesso. Con queste somme saranno realizzati un muro in cemento armato di contenimento e le cunette per lo smaltimento delle acque piovane. Saranno rifatti gli intonaci e saranno sostituite le lastre di marmo della gradinata. Inoltre sarà rifatta la pavimentazione in cemento armato con idonea coloritura e sarà realizzata una ringhiera in ferro sul muro di contenimento. Gli altri interventi programmati comprendono la coloritura della ringhiera perimetrale e la collocazione dell’impianto per il gioco del basket. E’ stata ora disposta la indizione della gara di appalto dei lavori da effettuare.