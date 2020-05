Sutera, lavori parete rocciosa a monte Cortile S.Margherita e Via Francesco Salamone

SUTERA – Un avviso sul social diramato dagli ambienti comunali informa che “I lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa a monte di Cortile S Margherita e Via Francesco Salamone sono lavori di somma urgenza che sta effettuando il Genio Civile di Caltanissetta, su sollecitazione da parte del Comune, a seguito del pericolo alle abitazioni sottostanti i cui abitanti hanno avuto il provvedimento di sgombero.

Il progetto per lavori di somma urgenza non viene posto in visione al Comune ma viene redatto e approvato direttamente dal Genio Civile.

La scelta tecnica di mettere sotto la rete zincata una rete più fitta di colore scuro non si capisce per quali ragioni sia stata fatta. Scelta non condivisa dall’Amministrazione Comunale che è intervenuta appena poche ore dopo la posa in opera dei primi pannelli scuri, bloccando i lavori e interessando della problematica, immediatamente, l’Ingegnere Capo del Genio Civile e l’Impresa esecutrice dei lavori.

Mercoledì mattina 3 giugno alla ripresa dei lavori la rete scura verrà tolta”.