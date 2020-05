Delia. Firmato il contratto d’appalto pr i lavori alla scuola dell’infanzia e primaria Giovanni XXIII.

DELIA. Firmato ieri mattina il contratto d’appalto per i lavori di messa in sicurezza della Scuola dell’Infanzia e Primaria “Giovanni XXIII”. L’edificio, che si trova in viale Europa, ospita complessivamente 273 persone tra docenti, alunni e personale scolastico.

<<Un’altro obbiettivo centrato che va ad aggiungersi ai tanti altri, innovativi e sostenibili, che in pochi anni stanno cambiando in meglio il volto della nostra cittadina – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri (nella foto). Un’altra promessa mantenuta. Un traguardo raggiunto a beneficio dell’intera collettività. In 35 anni nessun lavoro di messa in sicurezza è stato eseguito sull’edificio scolastico “Giovanni XXIII”>>.

I lavori riguarderanno principalmente la sostituzione degli ascensori, l’impianto elettrico con illuminazione a led, la sostituzione delle caldaie, la collocazione maniglioni antipanico sulle porte interne, la sistemazione dei muretti esterni e delle inferriate. Ed anche la sostituzione degli infissi esistenti con altri a taglio termico, l’impianto fotovoltaico, il solare termico e la realizzazione di due scale antincendio. Il progetto è stato finanziato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), a valere sui fondi dell’Assessorato regionale della Formazione e dell’Edilizia Scolastica, per un importo di € 1.067.705,00.

ci sentiamo gratificati per questo risultato che va a intercettare le preoccupazioni dei genitori e degli alunni che non saranno più costretti a dover frequentare le lezioni in condizioni di disagio e di potenziale pericolo>>. La consegna dei lavori avverrà lunedì 15 giugno, alla presenza della dirigente scolastica Giovanna Ambrosiana. Il contratto è stato stipulato con rogito del segretario comunale dott. Fulvio Fontana e sottoscritto, per la parte pubblica, dall'arch. Calogero la Verde, responsabile dell'Area Urbanistica del Comune di Delia, e da Ferraro Antonino, legale rappresentante della IMPREFER S.r.l. con sede a Linguaglossa (CT) .