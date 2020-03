Coronavirus, Italia. Decreto “solidarietà” alimentare, Conte: “Buoni e pacchi, arriva spesa solidale”

Si vanno delineando i contorni dell’ordinanza per la “solidarieta’ alimentare” con cui il governo punta a venire incontro alle famiglie piu’ un difficolta’ per la pandemia di coronavirus. Le misure piu’ importanti riguardano i buoni spesa, la consegna di pacchi di cibo da parte dei volontari e le donazioni dei privati. Il provvedimento e’ alla Ragioneria di Stato per la bollinatura e dovrebbe entrare in vigore gia’ domani. C’e’ da definire il valore dei buoni spesa e i criteri di ripartizione tra le famiglie che saranno individuate dai servizi sociali dando priorita’ a quelle che non percepiscono “un sostegno pubblico” come il reddito di cittadinanza o d’inclusione.

L’esecutivo ha messo a punto i contorni nell’iniziativa trattando per tutto il giorno con l’Anci che peraltro ha avvertito che i 400 milioni messi sul piatto per gli 8mila comuni italiani potranno bastare al massimo fino a meta’ aprile. “C’e’ un contributo che viene dato ai Comuni e la possibilita’ di aggiungere donazioni per la solidarieta’”, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, “si tratta di buoni spesa per derrate alimentari e la gestione sara’ a cura dei servizi sociali”. I fondi potranno essere usato dai Comuni come buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari presso una serie di esercizi commerciali convenzionati oppure per comprare direttamente alimenti e prodotti di prima necessita’.

Alcune catene di supermercati, come la Coop, hanno aderito all’appello del premier, Giuseppe Conte, per aggiungere un ulteriore sconto per chi paga con questi buoni spesa. “Chiediamo l’apertura di un tavolo di lavoro con i soggetti interessati dove definire misure applicative in tempi rapidi e omogenee su tutto il territorio nazionale”, ha fatto sapere la stessa Coop. L’altro elemento su cui punta il governo sono le donazioni dei privati di singoli cittadini e produttori