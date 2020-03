Coronavirus, anziano da giorni in casa senza cibo: i carabinieri gli fanno la spesa

Un 83enne di Sassuolo (Modena) è rimasto per giorni senza mangiare, impossibilitato a fare la spesa e senza parenti che lo potessero aiutare, nonché impaurito dalla possibilità di contagio da coronavirus. In preda alla disperazione, l’anziano ha chiamato i carabinieri, i quali hanno provveduto a recapitare il necessario presso la sua abitazione. In seguito i militari, constatato lo stato di indigenza dell’uomo, hanno allertato i servizi sociali.

I carabinieri si sono recati presso l’abitazione dell’anziano e, constatato il suo stato di grave difficoltà, di propria iniziativa si sono recati al supermercato per acquistargli generi alimentari di prima necessità.