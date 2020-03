Consiglio comunale, M5S: “Non imponiamo alcunché alle altre forze politiche”

Nella giornata di oggi si è svolta la conferenza dei capigruppo avente all’odg la valutazione di eventuali provvedimenti consequenziali alla situazione in cui si trova il nostro Paese a seguito della diffusione del cosiddetto Coronavirus. Il M5S, in ossequio alle direttive impartite dal DPCM del 10 marzo scorso, ha annunciato che i propri consiglieri sospenderanno la loro partecipazione, a far data da domani, a tutte le sedute delle commissioni consiliari permanenti. Contemporaneamente ha avanzato la proposta di sospendere la sessione aperta del consiglio comunale, calendarizzata a partire da domani 12 marzo. Tuttavia, a causa della pressante richiesta, da parte di alcune forza di opposizione, di svolgere ugualmente la prevista seduta in sessione aperta, abbiamo ritenuto di non voler negare la possibilità di effettuare il consiglio comunale.

Ciò testimonia la nostra volontà di non imporre alcunché alle altre forze politiche presenti in consiglio comunale, nonostante il nostro rilevante peso in voti.

È nostra precisa volontà, invece, svolgere la seduta del consiglio comunale già calendarizzata per il 17 marzo dalla precedente conferenza dei capigruppo, seduta che avrà come unico oggetto la discussione del bilancio comunale, al fine di mettere in sicurezza l’Ente Comunale e poter consentire di ottemperare in serenità a tutti gli adempimenti previsti. Sarà comunque possibile effettuare successivamente delle variazioni di bilancio, anche alla luce della difficile situazione in cui si trovano molte categorie di cittadini e imprese nissene proprio a causa dei ristrettezze imposte dal D.P.C.M.

La pretestuosa richiesta da parte delle forze di opposizione di ritirare il bilancio e riscriverlo completamente, avrebbe probabilmente ottenuto solamente l’effetto di non poterlo approvare entro il 30 aprile mettendo così in grave difficoltà l’Ente comunale. Riguardo al consiglio comunale di domani, ciascun consigliere, liberamente come sempre avviene, deciderà in autonomia se prendervi parte o meno, anche in considerazione dei consigli del sindaco Roberto Gambino il quale responsabilmente preme affinché si riducano al minimo indispensabile le opportunità di contagio e diffusione del virus.

Il capogruppo del M5S

Michele D’Oro