Coronavirus, Tilde Falcone presenta mozione per trattazione in consiglio comunale di eventuali misure di prevenzione

Sono tanti i nisseni che studiano e lavorano nelle città della Lombardia e Veneto, focolaio del contagio di corona virus. Il rischio diventa sempre più alto di contrarre la malattie.

Per tale ragione il consigliere comunale Tilde Falcone di Diventerà Bellissima , ha presentato alla presidenza del consiglio comunale di Caltanissetta, una mozione con la quale si chiede che alla prima seduta utile del consiglio comunale, venga trattata la discussione di eventuali misure di prevenzione per la salute pubblica dei cittadini nisseni , in concomitanza dell’epidemia del Corona virus la quarantena volontaria a chi rientra per lavoro, studio o altro dalle regioni dive è stata rilevata la maggiore diffusione e contagio da Coronavirus , come la Lombardia ed il Veneto.

Di seguito il testo della mozione.

La grave situazione provocata dall’epidemia di corona Virus in Italia, i numerosi contagi in Lombardia e in Veneto, tali da porre in isolamento interi comuni ed almeno 50000 cittadini lombardi e veneti , pone una questione non piu’ rinviabile che è quella dettata dal buon senso e dalla responsabilità.

Da piu’ parti si legge di sindaci di comuni siciliani che invitano i loro concittadini provenienti dalle zone a rischio di contagio dal coronavirus , di porsi in quarantena volontaria per garantire la loro incolumità e quella di tutti gli altri.

A tal proposito mi chiedo se anche a caltanissetta , non sarebbe opportuno, che il nostro Sindaco, da sempre attento alle problematiche inerenti la salvaguardia della salute dei nisseni, rivolgesse l’invito alla quarantena volontaria , a tutti coloro che in queste ore stanno tornando nella nostra cittàdalle zone a rischio, delimitate dal decreto emanate dal consiglio dei ministri.

Non sarebbe un sacrificio inutile, rimanere in autoisolamento per 15 giorni, quando questo accorgimento puo’ portare ad evitare un probabile rischio di contagio del virus a decine di persone. Di fatto ,tale invito non dovrebbe essere visto come un provvedimento restrittivo della liberta, del cittadino, bensi’ un invito alla cautela e alla salvaguardia della salute pubblica . Per tale motivo, si chiede che Il consiglio comunale impegni il Sindaco e la Giunta comunale , ad invitare i cittadini che in queste ore stanno tornando a caltanissetta dalle zone a rischio, a porsi in auto quarantena volontaria, per tutelare la loro incolumita’ e quella dei concittadini nisseno.

Il Consigliere Comunale

Matilde falcone