In Seconda categoria, nel girone E, la 13^ giornata ha registrato risultati importanti. In primo luogo non conosce tregua la marcia delle due capolista Sommatinese e Don Bosco Mussomeli. La Sommatinese ha sconfitto 2-0 l’Alessandria della Rocca con le reti di Pulci e Marchese. La Don Bosco Mussomeli s’è invece sbarazzata con analogo risultato dell’Eraclea Minoa con reti di Mingoia e Corbetto. Dietro, eccellente lo 0-4 rifilato dal Gela (nella foto) all’Atletico Licata. Decisive, in questo caso, le doppiette di Nassi e Costarelli. Sconfitta esterna, invece, per l’Atletico Caterinese che ha perso 2-1 con l’atletico Montallegro. Il Riesi ha invece sconfitto 1-0 il Muxar con un gol di Sciarrino. Ma la vittoria più importante in chiave salvezza l’ha ottenuta il Marianopoli che ha violato il campo dell’Acquaviva imponendosi 0-1 con rete di Bonaffini. Da segnalare infine la vittoria della Nuova Petiliana Delia che ha battuto 1-2 fuori casa il Vallelunga. In classifica, Sommatinese e Don Bosco Mussomeli appaiate in testa con 29 punti; segue a 25 punti il Gela, mentre Alessandria della Rocca e Atletico Montallegro sono a 24 punti. A 22 punti c’è l’Eraclea Minoa e a 19 l’Atletico Licata. A seguire ci sono il Riesi con 17 punti, l’Acquaviva e il Vallelunga con 15 punti, l’Atletico Caterinese con 14, la Nuova Petiliana con 12, il Muxar con 7 e il Marianopoli, che ha conquistato la sua prima vittoria stagionale, con 5 punti.