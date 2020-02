San Cataldo. La Chiesa Madre dedicherà una pagina facebook a tutti i parrocchiani residenti all’estero.

SAN CATALDO. La Chiesa Madre ha deciso di dedicare una pagina a tutti i parrocchiani battezzati nella Chiesa Madre che sono residenti fuori dal territorio nazionale. Si tratta di un’iniziativa del tutto innovativa con la quale si vuol fare in modo che i parrocchiani sancataldesi della chiesa madre che abitano all’estero possano sentirsi ancora più vicini alla Comunità che, nonostante la lontananza, li sente vicini ricordandogli che sono sempre parrocchiani della Madrice. Per portare avanti questa iniziativa sarà necessario che i parrocchiani sancataldesi all’estero inviino una e-mail all’indirizzo info@madrice.it mettendo come oggetto “Parrocchiano/a nel mondo” oppure un messaggio privato attraverso la pagina Facebook della Chiesa Madre https://www.facebook.com/madricesancataldo. In questo modo sarà possibile aggiornare la pagina con tutti i parrocchiani residenti fuori il territorio nazionale.