“La nascita del gruppo Lega anche all’Assemblea Regionale Siciliana è una grande operazione politica che va salutata con entusiasmo, non solo all’interno del nostro partito ma in generale anche fra quanti hanno a cuore il bene della nostra Sicilia, indipendentemente dalla provenienza politica”, così esordisce Alessandro Pagano, vice capogruppo della Lega-Salvini Premier alla Camera dei Deputati.

La Lega è ormai nettamente il primo partito in Sicilia, come è stato certificato nelle ultime elezioni europee e l’assenza di un gruppo politico organizzato in assemblea regionale era decisamente un vuoto che oggi è stato colmato. Non ci sono dubbi che la collocazione naturale del gruppo sarà nel centrodestra ma con quella autonomia decisionale che tanto caratterizza il nostro partito. Un forte benvenuto ai nuovi deputati regionali Antonio Catalfamo, Giovanni Bulla, Marianna Caronia e Orazio Ragusa, che con le loro capacità ed esperienze conclamate daranno un ulteriore contributo alla inarrestabile crescita del partito di Matteo Salvini nell’isola. Al Commissario Regionale della Lega Stefano Candiani i complimenti più sinceri per l’ottima capacità dimostrata nel far nascere in regione un gruppo così qualificato ed in tempi rapidissimi, a dimostrazione di un lavoro minuzioso che sta portando ottimi frutti”.

Così conclude Alessandro Pagano capogruppo della Lega Salvini Premier a Montecitorio.