CALTANISSETTA – Accantonato il passaggio al turno successivo di Coppa Italia per la ProNissa è tempo di pensare alla ripresa del campionato. Sabato, 17 gennaio, si gioca la prima di ritorno del campionato di serie B, girone H: al PalaMilan di Caltanissetta, inizio alle ore 16, arrivano i calabri del Bovalino. Gli amaranto che, nella gara di andata imposero il pareggio ai nisseni, saranno privi di Scervino, migliore marcatore della squadra. Il tecnico siciliano Tarantino, invece, in settimana ha dovuto fare i conti con qualche giocatore non al meglio della condizione ma, tutti, alla fine, sono abili ed arruolati: nisseni che vogliono ottenere il bottino pieno per mantenere la seconda posizione in classifica.