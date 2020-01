CALTANISSETTA – Dopo la lunga sosta natalizia, la Pro Nissa ritorna in campo per mettere benzina sulle gambe in vista della volata finale in campionato. Sabato 11 gennaio il PalaMilan di Caltanissetta ospita un turno di coppa Italia: arriva l’Ispica. Anche in questa occasione sarà una gara da dentro o fuori. Alla ripresa degli allenamenti mister Tarantino ha potuto recuperare alcuni dei suoi giocatori un po’ affaticati e dunque potrà contare su una buona rotazione del roster per consentire maggior minutaggio e confidenza con il parquet in vista delle gare che più contano. Fischio d’inizio alle ore 16.00.