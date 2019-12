In Terza categoria il Gela Calcio battendo 4-5 la Sicilianamente Montedoro con 5 gol di Diop ha conquistato il suo quarto successo in altrettanti incontri disputati ed è solitario in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti. Non perdono comunque un solo colpo sia l’Atletico Villalba che ha battuto 0-2 la Nuova Niscemi con reti di Morosanu e Tramontana, ne tantomeno il Niscemi che ha superato 1-2 fuori casa la Real Nissa con gol decisivo di Bruccoleri. Bella affermazione anche per il Serradifalco (nella foto) che ha battuto 1-2 fuori casa la Buterese con i gol di Burgio e D’Amico. Successi anche per l’Accademia Mazzarinese 2-0 con il Lagoreal Enna, e per il Cus Eschilo 4-2 sulla Marco Pantani di Villarosa con due gol di Pacia e reti di Biccini e Intanno. In classifica, Gela primo con 12 punti, seguono Atletico Villalba e Niscemi con 9 punti, Accademia Mazzarinese con 7 punti, il Serradifalco con 6 punti, 4 punti per il Cus Eschilo, 3 per Buterese e Nuova Niscemi, 1 per Real Nissa e Lagoreal, zero per Marco Pantani e Sicilianamente Montedoro.