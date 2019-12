SANTA CATERINA. Scade il prossimo 9 dicembre alle ore 12 il termine utlimo per consentire ai 10 dipendenti a tempo determinato contrattualizzati in servizio nel Comune di Santa Caterina di presentare l’istanza per accedere alla procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato. Lo ha reso noto l’assessore comunale al personale Agatino Macaluso. L’assessore della Giunta Fiaccato ha sottolineato che, dopo 20 anni arriverà la tanto attesa stabilizzazione per questi lavoratori e che “è sempre stata la volontà delle amministrazioni Fiaccato stabilizzare i precari in servizio al Comune”. Una volta esaminate le domande, l’amministrazione comunale procederà alla tanto attesa stabilizzazione. Questi i nomi dei dieci dipendenti a tempo determinato che saranno stabilizzati: Michele Ferro, Graziella D’Agostino, Giuseppina Carlotta, Giovanna Ippolito, Carmela Inglese, Damiana Di Cara, Rosa Salvaggio, Elisabetta Gulino, Emilia Inglisa e Alfonsina Frattallone.