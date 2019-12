SAN CATALDO. In ringraziamento al Sommo Pontefice Francesco per il dono dell’affiliazione della Chiesa Madre all’Arcibasilica Lateranense, si svolgerà il 5 dicembre alle 18,30 un concerto mariano a cura della Corale polifonica “Vox Animae” della Chiesa Madre, diretto dal M° Monica Battaglia e del Coro di voci bianche “Note per crescere” dei bambini del II Circolo di San Cataldo, curato dalle insegnanti Ausilia Bancheri e Monica Battaglia. Una doppia esibizione nel contesto di un autentico omaggio a Papa Francesco per un dono come quello dell’affiliazione che costituisce uno dei momenti più alti e significativi della dedicazione della chiesa madre in occasione del suo 280° anniversario.