SAN CATALDO. Ha riscosso un gran successo in Chiesa Madre il concerto mariano in onore del Santo Padre Francesco che, a conclusione dell’anno speciale del 280° di Dedicazine, ha concesso l’Affiliazione della Chiesa Madre all’Arcibasilica Lateranense, sua Cattedrale in Roma, “madre e capo di tutte le Chiese del mondo”. Il Concerto è stato curato della Corale polifonica “Vox Animae” della Chiesa Madre, diretto dal M° Monica Battaglia e del Coro di voci bianche “Note per crescere” dei bambini del II Circolo di San Cataldo, curato dalle insegnanti Ausilia Bancheri e Monica Battaglia.