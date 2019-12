SAN CATALDO. La commissione straordinaria del Comune ha approvato l’anticipazione di tesoreria. Ciò per consentire di utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile. Per il Comune di San Cataldo, avendo dichiarato il dissesto finanziario, il limite massimo di anticipazione di tesoreria è stato elevato da tre a cinque dodicesimi. Pertanto, stabilito che i primi tre titoli delle entrate dell’esercizio finanziario 2017 ammontano complessivamente a 15.472.087,78 euro, il limite di cinque dodicesimi per l’anticipazione di tesoreria è ammontato a 6.446.703,24 euro. Pertanto, la commissione ha approvato la richiesta di concessione della relativa anticipazione di tesoreria che dovrà servire per il pagamento delle spese correnti al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale dell’ente comunale.