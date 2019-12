PALERMO – I saldi invernali in partenza il prossimo 2 gennaio in Sicilia “saranno un flop totale”, e si ridurra’ sia il numero di consumatori che decidera’ di fare acquisti, sia la spesa media. Ad affermarlo il Codacons, che come ogni anno diffonde le previsioni sull’andamento degli sconti di fine stagione. “Il Black Friday di fine novembre ha portato migliaia di siciliani ad anticipare acquisti che prima erano riservati al periodo dei saldi – spiega il segretario nazionale Francesco Tanasi – inoltre la partenza degli sconti cosi’ ravvicinata alle feste natalizie e di fine anno impedisce alle famiglie di spendere, perche’ i portafogli dei consumatori sono stati gia’ svuotati dalle festivita'”. Seguendo un trend oramai consolidato negli ultimi anni, i saldi invernali “si tradurranno in una debacle totale”: solo outlet e boutique d’alta moda faranno registrare presenze e numeri positivi, ma saranno principalmente i turisti stranieri a fare acquisti. Gli acquisti durante il periodo di sconti faranno registrare una pesante flessione, pari a circa il -15% su anno e una spesa media a famiglia che scende a quota 130 euro, stima il Codacons. Diminuisce inoltre il numero di cittadini che decidera’ di fare compere durante i saldi, e appena il 35% dei siciliani approfittera’ degli sconti. In tale contesto i saldi di fine stagione “appaiono inutili e obsoleti e andrebbero eliminati del tutto, per fare posto sia a iniziative come il black friday che registrano il grande favore dei consumatori, sia alla liberalizzazione degli sconti, lasciando agli esercenti la facolta’ di scegliere quando e come scontare la propria merce”, conclude Tanasi