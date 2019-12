In Promozione la Nissa ha chiuso il girone di andata con una sconfitta. Opposta alla Mazarese al Tomaselli la squadra di Gianfilippo Di Matteo nella prima frazione di gioco s’è concessa alcune leggerezze difensive che ha finito per pagare salatamente. Prima Fofana e poi Giuseppe Rustico con una doppietta hanno scavato un gap incolmabile tra la loro squadra e la Nissa. Inutile s’è rivelata la reazione della squadra di casa che, forte dei nuovi innesti Cordaro (nella foto con il dg Arialdo Giammusso), Cipolla e Sciacca, ha segnato con Sciacca sul finire della prima frazione di gioco e al 91′ con Tomaselli nonostante fosse rimasta in 10 per l’espulsione di Passaro al 70′. Tanto rammarico, dunque, per una Nissa che pure ha disputato una gara gagliarda nella quale avrebbe forse meritato qualcosa in più. La Nissa ha chiuso il girone di andata con 18 punti. Si riprende il prossimo 5 gennaio con l’impegno casalingo contro il Città di San Vito Lo Capo.