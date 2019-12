CALTANISSETTA – Un giorno “a suon di motori” per la scuola Euroform di Caltanissetta che ha voluto così inaugurare il percorso scolastico di Meccatronico (Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore). E’ stata una grande festa di colori, suoni e contenuti, quella che si è celebrata qualche giorno addietro al centro culturale Michele Abate di Caltanissetta. L’ evento è stato realizzato con la collaborazione attiva ed indispensabile del Docente Dott. Enzo Provenzano e dei docenti Tecnici Nicolò Tumminaro e Biagio Guttilla.

Dopo il saluto della referente della sede di Caltanissetta Prof. Giusi Mauro, il Presidente Dott. Salvatore Licata, hapresentato la scuola Euroform Scuola dei Mestieri e si è rivolto ai ragazzi delle Scuole Medie di Caltanissetta, Barrafranca e Riesi presenti, descrivendo loro i vari percorsi formativi, in particolare quello del Meccatronico.

La giornata, articolata in vari momenti, ha visto protagonisti i ragazzi della scuola Euroform di Caltanissetta con il loro progetto sulla “sicurezza stradale” coordinato dall’Avv. Biondo e dalla Dott.ssa Milano, docenti di Cittadinanza e Costituzione, allietati dal piacevole rombo della Ferrari, delle moto e macchine da corsa.

Un grande evento realizzato con la collaborazione attiva ed indispensabile della Polizia Stradale nella persona del Comandante Dott. Arcidiacono e il Presidente dell’ACI con la Dott.ssa Rita Caruso che hanno disquisito sull’importanza della conoscenza delle regole per una guida sicura. Un’esperienza positiva ed arricchente che ha dato la possibilità ai ragazzi e a tutti gli utenti presenti di avere maggiore contezza dei rischi legati ad una guida scorretta e distratta.

Per il nuovo anno Scolastico 2020/2021 la scuola dei Mestieri Euroform di Caltanissetta proporrà nella propria offerta formativa, la figura professionale del Meccatronico. Con questo termine si vuole definire la disciplina piuttosto moderna di nascita che si occupa di automatizzare i sistemi di produzione per semplificare il lavoro umano cercando di far interagire tre sottodiscipline: la meccanica, l’elettronica e l’informatica.

La figura professionale è nuovissima, i primi corsi di qualifica sono partiti nel 2015, dunque c’è attualmente molta richiesta sul mercato. Le opportunità sono notevoli poichè è indispensabile per le officine nominare in Camere di Commercio un responsabile tecnico con questo titolo di studio per poter iniziare l’attività o continuare l’attività già in essere.

Riparare un’automobile è un’operazione che richiede competenze teoriche e pratiche, i tantissimi congegni elettronici oggi presenti rendono le nostre autovetture molto più sicure di un tempo ma è più complesso riparare un guasto, ecco che è richiesta maggior professionalità che unisce la figura del meccanico e quella dell’elettrauto che rientra nel settore della meccatronica. Dal 5 gennaio 2018 nelle officine entrerà ufficialmente in operatività il meccatronico.

Questa nuova figura professionale è prevista dalla Legge 224/2012 (del 2013) che ha modificato la disciplina dell’autoriparazione riducendo di fatto a tre le categorie dell’autoriparatore: meccatronico (meccanico + elettrauto), carrozziere e gommista.

Elettrauti e meccanici sono rappresentati quindi da una nuova categoria, quella dei meccatronici. L’evoluzione dei veicoli a motore, sempre più spesso regolati dall’elettronica necessita non solo una conoscenza della parte meccanica ma anche di quella elettronica.

Quello in Meccanica e Meccatronica è un diploma che aiuta i ragazzi a trovare un loro posto all’interno del mondo del lavoro. Secondo i dati presentati da Orientagiovani, infatti, saranno circa 193mila i posti di lavoro a disposizione nel prossimo triennio, e di questi ben 68mila nel settore della meccanica. Già con l’alternanza scuola lavoro, i ragazzi che scelgono questo tipo di indirizzo ricevono proposte di lavoro ed in Italia questa figura è molto ricercata dalle aziende leader nel settore della Meccatronica.

Gli allievi dell’Euroform, già dalla prima annualità si recheranno nei laboratori attrezzati (officine) per affrontare tante ore di lezione con docenti tecnici professionisti e mettere in pratica le loro abilità, arrivano alla terza annualità pronti a conseguire la Qualifica, e successivamente alla quarta annualità un Diploma Tecnico per un’ attività in proprio di Meccatronico

L’evento si è concluso con l’invito da parte della Dott.ssa Silvia La Rosa, referente della sede di San Cataldo, ad una squisita degustazione di dolci e pietanze salate realizzata dai ragazzi del corso di operatore della trasformazione agroalimentare della sede Euroform di San Cataldo.