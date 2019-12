Che internet sia il male di tutti i mali è un luogo comune più volte sfatato negli ultimi anni. Piuttosto a fare la differenza è il modo in cui si utilizzano le grandi risorse che è in grado di offrire. Proprio su questa scia sono state avviate una serie di iniziative, che hanno l’obiettivo di semplificare la vita degli italiani.

Ad esempio, tra i nuovi servizi online elaborati sul fronte pubblico, troviamo l’identità digitale professionale. Si tratta della cosiddetta “spid” che consente alle persone di avere accesso ai servizi della pubblica amministrazione con delle credenziali specifiche. In tal modo è possibile richiedere il cambio di residenza o fare la dichiarazione dei redditi e svolgere altre attività direttamente da smartphone o pc.

Un altro strumento per certi versi rivoluzionario è stato negli ultimi anni l’introduzione nelle scuole del registro elettronico. Si tratta di un sito o app che consente ai docenti di gestire tutte le attività svolte in classe e ai genitori di poter consultare il rendimento scolastico dei propri figli. È possibile, inoltre, fissare un incontro con il docente o reperire il materiale di studio per le lezioni direttamente online.

La rete, però, si amplia non solo grazie ai servizi pubblici, ma anche grazie ad altre iniziative particolari che forse senza l’ausilio del web sarebbero state impensabili. Ad esempio, su chefbooking.com è possibile prenotare per eventi, cene o corsi uno chef a domicilio. Dal sito è possibile inoltre adocchiare i menù e scegliere il cuoco più vicino alla propria residenza.

Se i piaceri della tavola non fanno gola, ma si preferisce lo shopping ed essere certi di essere al passo con la moda, allora anche in tal caso internet ci viene incontro. Ovs ha introdotto da qualche tempo il digital personal shopper. Si tratta della possibilità di prenotare una serie di capi online consigliati da professionisti della moda per poi provarli in negozio ed essere accompagnati nella scelta dell’outfit giusto da un assistente personale.

Anche sul fronte della sanità si sono fatti passi da gigante se consideriamo l’opportunità di effettuare consulti con psicologi online, attraverso portali gestiti da professionisti del settore. In questo caso si ha la possibilità di trovare professionisti specializzati in determinate branche che a volte sono molto difficili se non impossibili da trovare in alcune città.

In definitiva, la tendenza è quella di rendere non solo il web un posto più accogliente, ma anche di offrire dei servizi sempre più in linea con le richieste degli italiani.