CALTANISSETTA – Ha suscitato non poca sorpresa la nota stampa della Pro Nissa Futsal “contro” il Coni Caltanissetta per un presunto mancato invito alla Festa dello Sport 2019.

Per chiarire ogni dubbio e per correttezza il delegato provinciale Giorgio Giordano ha sottolineato: “Siamo basiti ma, per questione di etica e dei valori che sono architravi dello sport, è necessario ricordare o spiegare alcuni meccanismi. Forse la Pro Nissa ha dimenticato di essere stati premiata nell’edizione 2018 (nella foto) e quali sono i meccanismi che sovraintendono alla concessione del riconoscimento. Sono le federazioni, in questo caso la FIGC, a segnalare squadre, dirigenti o atleti meritevoli del premio. Il Coni chiede alle singole federazioni la segnalazione”.

Il Coni è la casa dello sport e delle federazioni, dove regna e governa, la passione e l’impegno: le singole federazioni, specialmente nei settori dilettantistici e periferici, spendono un tesoro fatto di professionalità ed amore per le discipline sportive.

Il Coni si augura che tutti abbiano sempre chiaro il valore della promozione e che seguano quella direzione: buono sport a tutti!