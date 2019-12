All’ Evolution Fight organizzato da Bruno Botindari e Liliana Voicu che si è svolto a Rosolini, sabato 21 e domenica 22 dicembre, convincenti risultati dell’ Accademia Dragon Gym di Caltanissetta. Vincono i cinque atleti nisseni che hanno preso parte all’evento

Nel galà serale di sabato, Leonardo Grillo si è imposto sull’avversario. Tre riprese di fuoco che il combattente nisseno ha dominato come dimostra il verdetto unanime ai punti dei giudici. L’atleta è pronto a continuare il suo percorso nel mondo dei classe A. Per lui già pronti due contratti da firmare per degli impegni all’estero in Svizzera a febbraio e a Marzo in Inghilterra.

Domenica invece è scesa in campo la piccola guerriera Martina Campo, 10 anni, che ha conquistato il titolo regionale ai punti.

A seguire poi è stata la volta di Alessio Bella che ha dimostrato veramente la sua crescita tecnica ed atletica: colpi puliti ed efficaci che gli hanno permesso di conquistare il titolo regionale nella categoria 62kg di k1.

Giuseppe Di Martino ha combattuto con le regole di muay thai convincendo i giudici ad assegnare anche a lui il titolo regionale nella categoria 63 kg, dopo aver dimostrato doti tecniche e fisiche in netta crescita.

Infine è stato il turno di Angelo Iacona conferma la sua tenacia e fame di vittoria infliggendo al suo avversario durissimi colpi: verdetto ai punti con giudizio unanime.

Anche Angelo e pronto a fare il salto di categoria, per lui pronti nuovi impegni nei semi PRO.

Il maestro Calogero Palmeri ha commentato: “Sono grato al gruppo che si sta sempre più compattando pronto a nuove esperienze e impegni agonistici. Adesso ci godremo queste meritate giornate di festa ma subito si rientra con il nuovo anno per raggiungere i nostri obiettivi, chiari e già preventivati con estrema cura”.