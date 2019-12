CATANIA – Nove anni di reclusione per l’assistente capo della polizia scientifica Matteo Oliva e sette anni e quattro mesi al carabiniere Stefano Chianfarani. Assoluzione per Carmelo Privitera, fratello del boss Orazio del clan dei Carateddi, e Gabriella Rossitto, difesi dagli avvocati Maurizio Abbascià e Lina Biancoviso. E’ la sentenza emessa a conclusione del processo Beautiful Hybrid per traffico di marijuana emessa dal gup di Catania, Giancarlo Cascino. Al militare dell’Arma e al poliziotto è stata inflitta anche la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nell’indagine della polizia di Stato, coordinata dalla Procura distrettuale, ci sono 21 indagati, sedici dei quali hanno fatto accesso al processo col rito abbreviato. Secondo l’accusa, il gruppo operava nelle campagne di Scordia e commercializzava gli ingenti quantitativi di droga raccolti in diverse province della Sicilia, controllando tutta la ‘filiera’: dal produttore al consumatore diretto.