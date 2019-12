CATANIA – La polizia ha arrestato due lavavetri nigeriani dopo una violenta colluttazione con alcuni agenti delle Volanti. Il fatto è avvenuto la sera del 7 dicembre quando alcuni poliziotti delle Volanti erano intervenuti all’incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e via Raffaello Sanzio per la segnalazione da parte di alcuni automobilisti di un gruppo di cittadini extracomunitari che importunava con fare aggressivo i guidatori fermi al semaforo. Gli agenti hanno proceduto al controllo delle persone presenti, ma due di loro opponevano resistenza spintonando e insultando gli uomini delle forze dell’ordine, fino a quando non hanno deciso di fuggire a gambe levate. Gli agenti si son messi al loro inseguimento, rintracciandone subito uno in via Sassari, ma mentre cercavano di bloccarlo sono stati aggrediti alle spalle dal complice. Ne nasceva una violenta colluttazione al termine della quale i due nigeriani, di 21 e 20 anni, sono stati bloccati anche grazie all’ausilio di altre pattuglie intervenute.