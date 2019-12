CAMPOFRANCO. Sono stati autorizzati 3 cantieri di lavoro. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza che ha sottolineato che <si tratta di un altro decisivo passo in avanti per l’avvio dei tre cantieri di lavoro per i quali abbiamo avuto il decreto di autorizzazione>. I cantieri riguarderanno il rifacimento del piazzale e di una struttura della chiesa in piazza Crispi con 22 lavoratori più un Direttore dei Lavori un Istruttore e due muratori per 58 giornate lavorative per un totale di 123 mila euro; la pavimentazione di via Grappa con 16 lavoratori, più un Direttore dei Lavori, un Istruttore e un muratore per 35 giornate lavorative per un totale di 58 mila euro; la pavimentazione della via Ventura con 16 lavoratori più un Direttore dei Lavori, un Istruttore e un muratore per 35 giornate lavorative per un totale di 58 mila euro. I 54 operai e i muratori verranno comunicati dal locale Ufficio di Collocamento in base alla graduatoria già elaborata dallo stesso ufficio e al quale l’amministrazione farà richiesta numerica per ogni singolo cantiere. La scelta dei tecnici avverrà tramite partecipazione ad un bando. Si attende adesso la notifica del decreto ufficiale da parte dell’Assessorato Regionale che darà i classici 60 giorni di tempo per l’inizio dei lavori. Tutta la procedura è stata curata e lo sarà sino al termine dei lavori dal nostro ufficio tecnico guidato dall’ing. Salvatore Di Giuseppe con la responsabilità del procedimento affidata al geom. Franco Adamo. In sintesi: potranno prestare attività lavorativa complessivamente 63 persone con circa 250 mila euro.