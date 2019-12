SAN CATALDO – E’ operativo da questa mattina, domenica 8 dicembre, l’Asp point presso il centro commerciale “Il Casale”, di contrada Bigini a San Cataldo, dedicato allo scrrening: sarà attivo fino al 23 dicembre. Accordo lungimirante ed innovativo, unico caso in Italia, quello tra l’azienda ospedaliera nissena e la direzione del centro: l’enorme pedonabilità della struttura messa a disposizione per incentivare lo screening. Al taglio del nastro dell’ambulatorio allocato presso un locale all’interno del centro, presenti il direttore sanitario Marcella Santino ed direttore de “Il Casale”, Calogero Sanlippo. Ricordiamo i servizi (totalmente gratuiti) di cui potranno usufruire i nisseni: prestazioni infermieristiche (misurazione della pressione arteriosa, test glicemia e colesterolo); ritiro kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci per gli uomini e le donne residenti in età compresa dai 50 ai 69 anni; la prenotazione di mammograe per le donne residenti in età compresa tra i 50 e i 69 anni e la prenotazione del Pap Test per le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni.