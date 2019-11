Giovedì 7 novembre presso “Il Centesimo” di San Cataldo in viale della Rinascita è stata presentata la Nike Volley Asd. La storica catena di supermercati nissena è main sponsor della compagine femminile di pallavolo. In un clima gioioso le atlete ed i dirigenti hanno accompagnato, a partire dalle ore 16, gli utenti durante la spesa: iniziativa divertente ed innovativa che ha incuriosito i clienti.

La Nike rinasce nel 2008, nella storica palestra di San Giuseppe. Dopo vent’anni di gap sportivo nel campo della pallavolo torna a sventolare la bandiera, come succedeva negli anni 80, quando la vincente Nike Volley del presidente Peppe Maira militava gloriosa sui campi della Serie A2. La bandiera è biancorossa e la società è la New Nike Volley ASD guidata dal presidente Attilio Urso. Nel 2009 centra la prima posizione e nel 2010 arriva la promozione in serie D. Nello stesso anno arriva anche il cambio della presidenza per la prematura, sofferta e improvvisa scomparsa del presidente Urso. Il testimone è raccolto da Emanuele Giammusso, amico e spalla, che lo aveva coadiuvato nei due anni di attività. In onore del Presidente Urso e dello storico Presidente Maira, la Nike organizza annualmente un Memorial.

Nell’agosto del 2012 si aggiunge un importante tassello di ricongiunzione, del sempre più ambizioso progetto, a quello della gloriosa Nike: dopo un incontro tra Graziella Di Forti Maira, moglie di Peppe, il presidente Giammusso e l’assessore comunale allo Sport, viene deciso di togliere ogni aggettivo e rispolverare il simbolo Nike. Le biancoazzurre ritornano.

Nel 2012 arriva Mister Ajera ad allenare la prima squadra. Ajera può contare sulla preparazione del preparatore fisico Carlo La Rosa, che ancora oggi si occupa di curare la forma fisica delle atlete con indiscussa e insostituibile professionalità.

E l’anno 2013 quando Susanna Gorostiague, giocatrice di punta della gloriosa Nike in A2, viene “richiamata a casa” dal presidente Emanuele Giammusso che, nell’ottica del rilancio e consolidamento del settore giovanile, le affida il gruppo. Dal 2012 al 2015, in tre anni con due coach alla guida il progetto prende il volo. Cresce e si consolida il settore giovanile, che può contare sull’esperienza della veterana giocatrice-allenatrice, e la prima squadra è al sicuro nelle mani di Mister Ajera.

Nel 2015 anche la prima squadra, passa a Susana Gorostiague.

Nel 2016 la Nike Volley e la PGS Vigor di San Cataldo, società di punta nel futsal nisseno tra le più attente e preparate nella gestione dei settori giovanili, presieduta da Giuseppe Tumminelli, assumono anche il gravoso impegno di gestione del Palazzetto dello Sport Peppe Maira, stante l’impossibilità in cui si trovava il gestore principale e l’amministrazione comunale di rendere questi preziosi spazi fruibili alla collettività.

Nel 2017 a conferma della capacità di cooperazione, condivisione e unione delle forze dell’ormai consolidata società, nasce il progetto DINANIKE, che trova nelle figure di Cosimo Provenzano e Grazia Bonasera, un insostituibile contributo. Il gemellaggio, con la preziosa realtà della società Dinamica, della vicina Santa Caterina, si propone sin da subito l’obiettivo di creare un vivaio sempre più folto e di unire le energie delle preziose realtà presenti sul territorio.

Fiore all’occhiello del settore giovanile è Florencia Ferraro. Il carattere equilibrato e determinato, il talento indiscusso e dirompente, la preziosa guida e gli insegnamenti del Mister, nonché madre, Susana Gorostiague hanno permesso a Florencia di regalare grandi soddisfazioni alla società, con la vittoria di titoli provinciali e regionali. La giovane atleta milita oggi nel campionato di serie B2 con la bresciana società Bedizzole Volley.

Nel frattempo, nel 2018 arriva la promozione in serie C. L’anno sportivo 2018/2019 ha visto la presenza di ben 116 atlete, 24 nel settore minivolley, 80 nel settore under e le rimanenti in prima squadra.

Rosa. Palleggiatrici: Alessia Provenzano, Viviana Bartolotta, Roberta Falzone. Schiacciatrici: Karen Tumminelli, Carla Giammusso, Elena Costa, Marika Cravotta (anche Libero), Marta Cortese. Centrali: Francesca Cusumano, Silvia Cortese (Capitano), Naike Cerami, Paola Scebba. Opposti: Caterina Zagarrì, Federica Tallo. Liberi: Elisa Miraglia, Daniela Melfa, Ilaria Petitto.

Staff tecnico. Prima Squadra: Susana Gorostiague, Carlo La Rosa , Serena Giovino, Cosimo Provenzano.

Settori Under e Minivolley: Susana Gorostiague, Monica Alaimo, Germana Sferrazza, Elisa Miraglia.

Staff Dirigenziale. Presidente: Emanuele Giammusso, Direttore sportivo: Cataldo Giammusso; Dirigenti: Giuseppe Giammusso, Chiara Giammusso, Alberto Caramia, Francesco Cammarata, Giulio Giammusso.

Main Sponsor:BCC G.Toniolo, Il Centesimo, Casanova- studio dentistico Caltanissetta, Polito- Fisioterapista