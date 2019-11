L’hanno ribattezzata “La truffa del resto”. Il suo è un meccanismo tanto semplice quanto perverso. Si tratta di confondere l’addetto alla cassa che si convince di aver commesso un errore finendo per dare un resto con più soldi del dovuto. L’ultima di queste truffe, in ordine di tempo, s’è consumata a San Gemini, comune di poco meno di 5 mila abitanti in provincia di Terni. Una vicenda per la quale sono state denunciate dai carabinieri tre persone, due donne ed un uomo. La dinamica era stata sempre la stessa: uno dei tre presunti truffatori aveva mostrato al cassiere una banconota di grosso taglio per pagare una consumazione di minimo importo. Il cassiere aveva controllato la cassa per cercare le monete di resto da consegnare al cliente, ma è a quel punto sosteneva di poter pagare con un’altra banconota, per poi tornare nuovamente sui suoi passi ritirandola prontamente ma pretendendo di aver pagato con la banconota di grosso taglio e non con quella di taglio inferiore. Il cassiere, confuso dalla situazione del momento, aveva finito per dare un resto superiore a quello che sarebbe spettato al presunto truffatore. I carabinieri sono riusciti a venire a capo di questo tipo di truffa dopo la visione di numerosi filmati di telecamere di video sorveglianza che hanno permesso di ricostruire quattro distinti episodi a danno di commercianti della zona. I carabinieri, di fronte a simili truffe, hanno invitato i commercianti, qualora dovesse ricorrere situazioni del genere, di denunciare.