SERRADIFALCO. L’Associazione “No Serradifalko”, alla cui presidenza c’è Marcello Palermo (nella foto), ha reso noto il programma della 4^ edizione della Settimana di Prevenzione Oncologica Serradifalchese. L’evento si svolgerà dal 13 al 20 novembre in collaborazione con Comune e Pro Loco di Serradifalco, ASP e Ordine delle Professioni Infermieristiche di Caltanissetta. Il via è per il 13 novembre alle 17 con la cerimonia inaugurale presso la sala convegni di Palazzo Mifsud. In programma attività di screening e prevenzione nella sede di Via Roma. Da mercoledì 16 a sabato 16 novembre, c’è la possibilità di prenotare screening con distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (dalle 9 alle 12:30); per giovedì 14 novembre, dalle 9 alle 12, visite nutrizionali e la misurazione dell’indice di massa corporea; per venerdì 15 novembre, dalle 9 alle 12, screening oncologico del cavo orale; da lunedì 18 a mercoledì 20 novembre, dalle 9 alle 13, previste visite dermatologiche e la mappatura dei nei, ma anche visite senologiche. In via delle Arti, invece, è prevista la possibilità di effettuare le mammografie (dalle 8,30 alle 13 e dalle 15 alle 17). Sempre lunedì 18 novembre alle ore 18 è in programma un evento informativo sul tema “Alimentazione e chemioterapia” a cura della dott.ssa Letizia Alaimo. Martedì 19 novembre dalle 9 alle 13 presso l’Istituto Comprensivo “Filippo Puglisi” si svolgerà l’evento “118 a Scuola”. Mercoledì 20 novembre alle 17,30 c’è l’evento informativo “Tumori e MST: Quale prevenzione?” che sarà curato dalla dott.ssa Rosaria Riccobene. Infine, alle 18,30 conclusione dell’evento.