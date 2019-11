In seconda categoria, nel girone E, vincono il Gela, la Don Bosco Mussomeli, la Polisportiva Riesi; pari nel derby tra Acquaviva e Sommatinese. Sconfitte per Vallelunga e Marianopoli. Il Gela dunque, non si ferma più. Contro la Nuova Petiliana tripletta di Nassi e gol per Italiano e Costarelli che hanno battuto la formazione deliana in gol con Alfano. Per quanto riguarda il Riesi (nella foto), la squadra di Davide Schittino ha piegato 1-0 l’Atletico Caterinese, mentre la Don Bosco Mussomeli s’è imposta 1-0 sull’Alessandria della Rocca con gol di Misuraca. Parità tra Acquaviva e Sommatinese. Ospiti in vantaggio con Fonti e pari degli acquavivesi con Arnone al minuto 95. Sconfitte, infine, per Vallelunga 0-2 casalingo contro l’Atletico Montallegro e per il Marianopoli 2-0 esterno con il Muxar. In classifica, prima è la Don Bosco Mussomeli con 10 punti, seguono Atletico Licata, Eraclea Minoa e Gela con 9, con7 punti Sommatinese, Atletico Montallegro e Acquaviva, a 6 punti c’è il Riesi, a 5 l’Alessandria della Rocca, a 3 punti Muxar e Nuova Petiliana, mentre a 2 punti il Vallelunga. Chiudono la classifica Atletico Caterinese e Marianopoli con 1 punto.