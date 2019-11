In Seconda categoria impresa dell’Atletico Caterinese di Paolo Di Francisca che ha battuto 2-1 il Gela. Gelesi in vantaggio con Nassi, ma replica di Rizzo nel primo tempo e gol sorpasso di D’Agostino nella ripresa e vittoria importante per la classifica della squadra caterinese. Vince anche la Sommatinese (nella foto) 2-1 con la forte Don Bosco Mussomeli con le reti di Sammarco e Lauricella, ma anche il Vallelunga 3-1 contro l’Atletico Licata con gol di Insinna, Scozzaro e Fiorella. Per il resto, solo sconfitte per le Nissene. Perde il Marianopoli in casa 1-2 con l’Eraclea Minoa, perde l’Acquaviva 4-2 sul campo dell’Alessandria della Rocca, esce sconfitto anche il Riesi 3-1 con l’Atletico Montallegro. Infine, convincente il successo della Nuova Petiliana Delia 3-0 con il Muxar con le reti di Genova (doppietta) e di Mancuso. In classifica sempre prima l’Eraclea Minoa con 12 punti, seguono a 10 punti Sommatinese, Don Bosco Mussomeli e Atletico Montallegro. A 9 punti c’è il Gela e l’Atletico Licata, a 8 l’Alessandria della Rocca, a 7 l’Acquaviva, a 6 Nuova Petiliana e Riesi, a 5 il Vallelunga, a 4 l’Atletico Caterinese, a 3 il Muxar e con 1 punto il Marianopoli.