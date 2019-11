In Promozione la Nissa perde in zona Cesarini, in maniera beffarda, a Sciacca contro la Unitas Sciacca Calcio 3-2 al termine di una partita nella quale, per ben due volte, era stata in vantaggio. Gara rocambolesca, quella di Sciacca con i biancoscudati in vantaggio prima con Passaro e poi, dopo il pari di Coco, ancora con Tomaselli. Chiuso il primo tempo in vantaggio, i biancoscudati di Gianfilippo Di Matteo hanno subito il pari nei primissimi minuti della ripresa con un calcio di rigore di Galluzzo. La Nissa avrebbe avuto la possibilità, in almeno tre occasioni di ripassare in vantaggio, ma vuoi per l’imprecisione dei suoi avanti, vuoi per la bravura del portiere avversario, non è riuscita a concretizzare sotto porta le occasioni avute. Cosa che, invece, ha fatto la squadra di Casa con Galluzzo che, nel finale, dopo aver raccolto uno spiovente in area, ha battuto Maritato. Un gol che è stato contestato dalla squadra ospite per via di un presunto fallo di mano dell’attaccante saccense che l’arbitro non ha però rilevato convalidando la marcatura. Per la Nissa una conclusione amara e beffarda dopo una gara nella quale sembrava poter tornare imbattuta dalla trasferta di Sciacca. Lo Sciacca, comunque, s’è dimostrato in campo squadra tosta e mai doma che ha avuto il merito di non mollare mai riuscendo a venire a capo di un match che non è stato per nulla facile vincere.