ROMA – “Altra indagine, altro processo per aver difeso i confini, la sicurezza, l’onore dell’Italia? Per me e’ una medaglia! Rifarei e rifaro’ tutto. #portichiusi. P.s. Ma in Procura ad Agrigento non hanno problemi piu’ gravi di cui occuparsi?”. Lo scrive su twitter Matteo SALVINI.