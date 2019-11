PALERMO “Il via libera da Roma? È solo un’invenzione di Miccichè. Ridicolo suo il viaggetto romano, speriamo anche questo non a spese dei siciliani, che è servito solo a buttare fumo negli occhi dei siciliani e a nascondere le vergogne di una politica ancorata alla zattera alla deriva della peggior casta, che non solo non vuole assolutamente rinunciare ai suoi privilegi, ma ha presentato un emendamento a firma Cracolici e Lupo che addirittura, spudoratamente, aumenta la spesa”.

Lo affermano le deputate del M5s all’Ars Angela Foti e Jose Marano, componenti della commissione vitalizi.

“Ho tentato invano – dice Foti – di chiedere al presidente Micciché chiarimenti che andassero oltre il suo solito tergiversare, non esiste alcuna nota e nessuna pezza d’appoggio per le sue teorie. Siamo sconvolte dall’approssimazione e da un presidente che delegittima la stessa assemblea andando a mendicare pacche sulle spalle o presunti via libera”.