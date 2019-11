ENNA – Nella mattinata di lunedì 25 novembre, a Enna, in piazza VI Dicembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, si svolgerà la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, che rientra nel novero delle attività permanenti della Polizia di Stato contro la violenza di genere.

Saranno presenti Operatori specializzati della Questura di Enna, personale sanitario qualificato dell’Ospedale “Umberto I” di Enna e del 118, volontarie dell”Associazione “DonneInsieme – Sandra Crescimanno” e una psicologa per dare informazioni e per raccogliere testimonianze.

Con il camper della Polizia di Stato, allestito per l’occasione, e mettendo a disposizione materiale illustrativo, si terranno iniziative tematiche e verranno illustrate alla cittadinanza le diversificate iniziative intraprese.

Il progetto ha l’obiettivo di diffondere e perseguire una nuova cultura di genere e di aiutare le vittime di violenza a vincere la paura, rompendo isolamento e vergona, affinché il valore di uguaglianza diventi effettivamente autentico.