Sarà tutta nissena la quinta edizione del Salus Festival, evento dedicato alla promozione della salute, ai sani stili di vita e all’importanza della prevenzione, promossa dall’Assessorato della Salute Regionale DASOE e dal Cefpas (Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale del servizio sanitario) in collaborazione con ASP e Comune di Caltanissetta, CCA aziendali, Sesta Commissione Sanità del Comune di Caltanissetta, Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Caltanissetta, Ufficio scolastico provinciale, CONI, Associazioni di volontariato e del Terzo settore.

Il Festival Nazionale dell’Educazione alla Salute, giunto alla sua quinta edizione tutta nissena, è programmato dal 2 al 4 dicembre 2019 con la partecipazione di testimonial ed esperti regionali e nazionali nel campo della salute e attività di prevenzione sul campo, grazie al sostegno della ormai consolidata rete organizzativa territoriale. Presenti alla prima riunione operativa, tenutasi al Cefpas il 7 novembre 2019, oltre al Cefpas, l’Asp nissena, gli assessori alla cultura, alla sanità e alle politiche sociali del Comune di Caltanissetta, una rappresentanza della Sesta Commissione Sanità del Comune di Caltanissetta, l’Ordine dei medici e degli odontoiatri, il MO.VI., l’Associazione “Casa Famiglia Rosetta”, una rappresentanza dei CCA aziendali, la referente all’educazione alla salute dell’Ufficio Scolastico Provinciale. Coinvolto anche il CONI.

Tra i principali target della manifestazione, come sempre, i giovani preadolescenti e adolescenti, cui è destinata anche la maggior parte dei convegni e dei seminari dedicati, come d’abitudine, al grande tema della prevenzione: dal valore dell’apprendimento per la salute, al rapporto tra sport, salute, alimentazione e sani stili di vita, dalle dipendenze patologiche alle differenti dimensioni della diversabilità fino alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili.

Come ogni anno, popolazione potrà accedere gratuitamente a screening – la cui diffusione territoriale trova forte sostegno assessoriale – e a visite specialistiche realizzate grazie alla sinergia tra ASP nissena e Ordine dei medici con il supporto delle volontarie del progetto Luna. L’ASP nissena, lo ricordiamo, per prima in Sicilia, ha tra l’altro recentemente siglato l’accordo a Caltanissetta per la partecipazione delle farmacie convenzionate ai programmi di screening oncologico.

Anche quest’anno, nell’ambito del Salus Festival, si aprirà il sipario sulla rassegna cinematografica unica in Italia e dedicata al cinema per la salute: il Salus Cine Festival, patrocinato dalla Cineteca di Bologna, che si svolgerà nell’ottocentesco Teatro Regina Margherita di Caltanissetta dal 9 al 10 dicembre. Ospite d’onore, Marco Pontecorvo, figlio del grande Gillo Pontecorvo e regista del film “Pa-ra-da”, a cui sarà consegnato il premio alla carriera.

Prevista una conferenza stampa di presentazione dell’intera manifestazione.