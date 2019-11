CALTANISSETTA – E’ stata subito segretata l’audizione in commissione Antimafia del procuratore capo di Caltanissetta, Amedeo Bertone in programma questa sera. Con lui ci sono il procuratore aggiunto Gabriele Paci e il sostituto Stefano Luciani. E’ stato lo stesso Bertone a richiedere la segretazione motivandola con il fatto che c’e’ una possibile commistione tra il processo e le indagini in corso e tra il processo con rito abbreviato e quello con rito ordinario. Pertanto – ha rilevato il capo della procura nissena – “discutere oggi di cio’ che a momenti il sostituto delegato alle indagini deve sostenere in udienza e’ poco opportuno e non si puo’ tralasciare l’ipotesi di riflessi su altre indagini”. Richiesta subito accolta. (AGI)