CALTANISSETTA – Sabato 5 in occasione della Campagna Tessera 2020, potrai scegliere di stare con EMERGENCY dalla parte dei diritti umani.

I volontari di EMERGENCY ti aspettano in numerose piazze italiane per raccontarti come potrai sostenere il nostro lavoro che, fino a oggi, ha permesso di curare oltre 10 milioni di persone.

I volontari del gruppo di Caltanissetta saranno presenti, Sabato 5 Ottobre dalle ore 19:00 alle ore 22.30 in piazza Grazia (di fronte al bar/pub Punto G), con un banchetto informativo. Potrete sostenere l’associazione facendo la tessera 2020 , facendo una donazione ricorrente, acquistando dei gadget o semplicemente sorseggiando un ottimo aperitivo. Il bar/pub Punto G ha infatti deciso di sostenere i progetti di Emergency destinando parte del ricavato degli aperitivi venduti sabato sera.