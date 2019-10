SAN CATALDO. Si svolgeranno a distanza di 4 giorni l’uno dall’altro, il 4 e l’8 novembre, due concerti presso la Chiesa Madre. In quelle occasioni saranno eseguite 3 opere del Maestro Angelo Pio Leonardi (nella foto) dedicate a suo padre Calogero Leonardi nel ventennale della sua scomparsa e al marinaio Angelo Gulino, caduto nella 2° Guerra Mondiale. L’evento è stato organizzato dall’associazione culturale musicale Santa Cecilia di San Cataldo con il patrocinio della Bcc Toniolo. Nella circostanza, sarà presentata in prima assoluta la musica sacra del maestro Angelo Pio Leonardi. Essa comprenderà tre momenti: L’Inno alla Carità per solo ed orchestra, testo di S. Paolo; il De Profundis per solo, coro e orchestra dedicata al padre del maestro, Calogero Leonardi, a venti anni dalla sua morte; infine il terzo momento sarà “Messa di Gloria” per soli, organo e orchestra dedicato al marinaio Angelo Gulino e ai suoi commilitoni, oltre che a tutti i caduti sancataldesi della seconda guerra mondale. L’evento prenderà il via il 4 novembre alle 19,15 nella chiesa madre per poi essere ripetuto l’8 novembre.