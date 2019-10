SAN CATALDO. Il 2^ settore comunale riguardante la Gestione Finanziaria e Tributi, sulla scorta delle direttive della commissione straordinaria, ha approvato l’aggiornamento delle tariffe della Cosap. Per quanto concerne l’occupazione di suolo pubblico, il Comune di San Cataldo ha optato negli anni scorsi per l’applicazione del canone (COSAP) invece della Tassa (TOSAP). La commissione straordinaria nell’agosto di quest’anno ha aggiornato le tariffe della Cosap. Tuttavia, ritenendo necessaria, in base alle diverse tipologie di occupazione e rilevanza economica delle stesse, modificare le tariffe adottate per una migliore applicazione dei principi di proporzionalità e gradualità che debbono presiedere la determinazione delle tariffe del Canone, ha deciso di modificare il canone base tenendo conto delle diverse tipologie, rilevanza economica e durate delle occupazioni di suolo pubblico, come previste dal regolamento comunale. La modifica della Cosap (Canone Occupazione Suolo Pubblico) riguardano l’articolo 22. In base a tale modifica < La tariffa base, sia per le occupazioni temporanee che permanente, è comprensiva del valore economico della disponibilità dell’area e del sacrificio imposto alla collettività: per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa al giorno per metro quadrato è di 0,62 euro per la prima categoria, 0,45 euro per la seconda e 0,33 per la terza. Per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche, la misura di tariffa annua per metro quadrato è di 20 euro per la prima categoria, 16 euro per la seconda e 14 euro per la Terza categoria. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade , aree o spazi, classificati in differenti categorie e non sia rilevabile dall’atto autorizzativo la consistenza attribuibile a ciascuna categoria di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa base corrispondente alla categoria più elevata. Le modifiche apportate alle tariffe, finalizzate al riequilibrio finanziario dell’ente, saranno inserite sia nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), che nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020, in corso di elaborazione.