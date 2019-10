“Se e’ vero che dovevo diventare Ministro? Non ci sono rimasto male e non ho recriminazioni ma penso che per i risultati che abbiamo raggiunto in SICILIA me lo sarei anche meritato, lo dico senza falsa modestia”. Cosi’ a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il viceministro delle Infrastrutture del M5S Giancarlo Cancelleri, che aggiunge: “Avrei voluto fare il Ministro delle Infrastrutture. Il problema del meridione, e dell’Italia, e’ che se non recuperiamo il gap che c’e’ tra il sud e il nord non diventeremo mai una superpotenza”. Invece quel posto oggi lo ricopre Paola De Micheli. “Con cui lavoriamo bene”. E’ dispiaciuto? “Ma saro’ anche dispiaciuto, ora pero’ e’ il momento di lavorare. Ma l’ho presa bene, sicuramente non ero triste quando ho saputo che non avrei avuto quel ruolo”. “Non sono un deluso, anzi ho sempre pensato che in questi casi bisogna lavorare bene per andare oltre. E’ chiaro che ti aspetti dal tuo movimento che quando raggiungi dei risultati poi alla fine ci sia la possibilita’ di avere strumenti maggiori per fare ancora meglio”, conclude Cancelleri.