Non attecchisce a Delia la “moda” della chiusura delle scuole per allerta meteo. Il sindaco del centro del nisseno, Gianfilippo Bancheri, in una nota su facebook, spiega il perchè della sua decisione.

Di seguito il contenuto integrale del post del primo cittadino di Delia: “Ieri sera siamo andati controcorrente e non abbiamo emesso l’ ordinanza sindacale di chiusura degli edifici scolastici a causa dell’ allerta meteo. Per emettere un’ ordinanza sindacale di chiusura degli edifici scolastici serve una reale e puntuale motivazione e non solo una foto della Sicilia che gira su whatsapp con l’ indicazione e l’ individuazione delle zone individuate e “colpite” dall’ allerta meteo. Non serve neanche dire “quel Sindaco ha chiuso le scuole, quell’ altro pure…”. Abbiamo parlato fino a tarda sera con la Protezione Civile Regionale la quale confermava precipitazioni nel territorio di Delia fino alle ore 04:00, pertanto una ipotetica chiusura degli edifici scolastici sarebbe stata IMMOTIVATA.