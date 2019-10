Paura e tensione a Caltanissetta sul ponte che sovrasta la chiesa di San Michele in via fra Giarratana. Un uomo, che secondo la prima ricostruzione denuncia problemi sul lavoro, minaccia di suicidarsi. Immediato intervento di forze dell’ordine e vigili del fuoco che hanno immediatamente montato il gonfiabile anti-caduta. Sono in corso serrate trattative per indurre l’uomo a desistere dall’insano gesto. Seguono aggiornamenti.