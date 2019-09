Soggetti non autorizzati, secondo quanto comunicato dalla stessa società Unieuro, starebbero utilizzando il marchio Unieuro per truffare i clienti, comunicando loro la falsa vincita di prodotti di telefonia. Unieuro, la catena della grande distribuzione di elettronica, in questi giorni sarebbe vittima di una campagna fraudolenta attraverso web ed sms. Soggetti non autorizzati, secondo quanto comunicato dalla stessa società, stanno utilizzando il marchio Unieuro per truffare i clienti dell’azienda, comunicando loro la falsa vincita di prodotti di telefonia. Nei messaggi recapitati ai malcapitati, viene chiesto loro di accedere a specifici link per tracciare la propria spedizione o per riscattare il ‘falso’ premio. Unieuro ha pubblicato un avviso per tutelare i clienti, ricordando loro che le comunicazioni della società avvengono attraverso i suoi canali ufficiali e fanno riferimento solo ed esclusivamente a pagine web del sito www.unieuro.it. Questo l’avviso di Unieuro: “Abbiamo elementi per ritenere con ragionevole certezza che siano in corso comportamenti fraudolenti posti in essere da autori ignoti che utilizzano illecitamente il marchio Unieuro sul Web e via messaggi SMS”, scrive l’azienda nell’avviso pubblicato sul profilo ufficiale Twitter. “Il fine cui probabilmente mira l’autore non autorizzato che illegittimamente sta utilizzando il marchio Unieuro è quello di carpire i dati di accesso a servizi che richiedono una registrazione o, peggio, a servizi finanziari online”. Unieuro, come comunicato nell’avviso, ha già provveduto a informare le autorità competenti riguardo quanto accaduto, esponendo formale denuncia.